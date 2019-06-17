اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه، للعام الدراسي 2019/2020، إذ تمّ تحديد 205 درجات للقبول في الثانوي العام بالمحافظة.

كما اعتمد راشد تنسيق التعليم الصناعي، إذ تمّ تحديد 210 درجات لمدرسة طباعة إمبابة والهرم، و178 درجة لإمبابة الصناعية وطلعت حرب والجيزة الكهربية، و181 درجة للميدان الصناعية بنات والجيزة والهرم بنات، و175 درجة للصف وطهما وأطفيح ونكلا وأبورواش ووردان وأبوغالب والكداية والحوامدية والمنوات والعياط، و150 درجة للباويطي والمناجم، و210 درجات للبرمبل الصناعية، و250 درجة لـ6 أكتوبر الصناعية التجريبية للتكنولوجيا.

وأعتمد محافظ الجيزة تنسيق التعليم الزراعي، إذ تمّ تحديد 165 درجة للجيزة الزراعية، و162 درجة للثانوية الزراعية المهنية، و156 درجة لأطفيح وطهما وأبوغالب والثانوية الزراعية بالواحات البحرية، فضلا عن تحديد التنسيق للتعليم التجاري والفندقي بـ200 درجة للهرم الفندقية الرسمية، و210 درجات للجيزة الفنية المتقدمة (5 سنوات)، و185 درجة لـ6 أكتوبر الفندقية الفندقية المتقدمة (5 سنوات)، و185 درجة للشيخ زايد الفندقية، و180 درجة للهرم الفندقية المهنية، و178 درجة للصف الفنية المتقدمة، و166 درجة للمدارس التجارية بالهرم والعمرانية وشمال، و160 درجة للمدارس التجارية بالحوامدية والبدرشين والعياط، 140 درجة للباويطي التجارية والتجاري الخاص وفصول الخدمات، و140 درجة لمدارس التعليم الخاص تجاري وفندقي، و140 درجة لفصول الخدمات للتعليم التجاري.

وأضاف خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنّه تمّ تحديد درجات القبول في المدارس الفنية بنوعياتها بناء على الإحصاء التكراري المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة، والأعداد المطلوب قبولها طبقا للقرار الوزاري المحدد لكثافة الفصول، ومراعاة مقترح القبول في التعليم الثانوي العام، موضحا أنّ التقديم للطلاب الجدد يبدأ عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية.