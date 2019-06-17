قالت الدكتورة سلوى عبدالله، رئيس قسم سمية المبيدات، خلال ورشة عمل تحت عنوان "الاستخدام المسؤول للمبيدات"، إن قرص الغلة يعد من أكثر المبيدات خطورة، والتي يجب اتخاذ العديد من الاحتياطات عند استخدامها، فالبعض استغلها استغلال خاطئ خلال هذه الفترة، حيث تناولها العديد بغرض الانتحار، وبمجرد تناولها يصعب السيطرة عليها.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي تنظمها لجنة مبيدات الأفات الزراعية برئاسة الدكتور محمد إبراهيم عبد المجيد، بالتعاون مع هيئة "كروب لايف" المصرية.

ونجحت اللجنة مع هيئة "كروب لايف" المصرية في استقدام خبير أجنبي متخصص في مجال تقييم مخاطر سلامة الإنسان بشركة "سينجينتا" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحاضر في الورشة الدكتور جهاد أبو العطا عضو لجنة المبيدات، وأستاذ الطب المهني بطب القاهرة، وتحدث عن التحديات الصحية للمتعاملين مع المبيدات، وتناولت أيضا الدكتورة سلوى عبدالله رئيس قسم سمية المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات، عرض الخطة الوطنية للجنة مبيدات الأفات، لتقدير التعرض المهني للمبيدات في مصر، وإمكانية تقليل مخاطر المبيدات.

وتخدم هذه الورشة أحد أهم أركان الخطة الوطنية لتحقيق الاستخدام الأمن والمسؤول للمبيدات وتقليل مخاطر التعرض، وسوف تساهم النتائج المتحصل عليها في تقييم برامج التدريب الحالية، بالإضافة إلى تنظيم استخدام المبيدات، وكذلك إمكانية إعادة تقييم تسجيل بعض المبيدات في مصر، وفقا للحقائق والاستنتاجات التي سيتم الوصول إليها، وذلك بهدف تحقيق السلامة بين المتعاملين مع المبيدات.