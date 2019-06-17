تسجيل الدخول
معلول: منتخب مصر المرشح الأول للتتويج بـ

أحدث الأخبار

مصرع 3 وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين على الطريق الدولي بالبحيرة

مصرع 3 وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين على الطريق الدولي بالبحيرة

إصابة 8 طلاب وملاحظيّن خلال امتحانات الثانوية العامة في قنا

إصابة 8 طلاب وملاحظيّن خلال امتحانات الثانوية العامة في قنا

إقالة مدير مستشفى أبو حماد المركزي بالشرقية لتقصيره في العمل

إقالة مدير مستشفى أبو حماد المركزي بالشرقية لتقصيره في العمل

"غير مرئية وبها طيار مساعد".. روسيا تتسلم أول مقاتلتين من طراز ميج 35

"غير مرئية وبها طيار مساعد".. روسيا تتسلم أول مقاتلتين من طراز ميج 35

فى ذكرى وفاة الشعراوي.. رحل الشيخ وبقيت فتاويه تثير الجدل

فى ذكرى وفاة الشعراوي.. رحل الشيخ وبقيت فتاويه تثير الجدل

طلاب الثانوية بالإسماعيلية: "الديناميكا عوضنا عن الاستاتيكا".. والفلسفة "عدى على خير"

طلاب الثانوية بالإسماعيلية: "الديناميكا عوضنا عن الاستاتيكا".. والفلسفة "عدى على خير"

اختيارات الوطن

موازنة «الانطلاق الاقتصادى» مصر تجنى ثمار الإصلاح

موازنة «الانطلاق الاقتصادى» مصر تجنى ثمار الإصلاح

لما تصرف على الحصان أكتر من ولادك.. يبقى أهلاً بـ«الكارتّة»

لما تصرف على الحصان أكتر من ولادك.. يبقى أهلاً بـ«الكارتّة»

"فيصل" يرسم جداريات وبورتريهات: "أحلم بتلوين حوائط طنطا"

"فيصل" يرسم جداريات وبورتريهات: "أحلم بتلوين حوائط طنطا"

"توت" تميمة أمم أفريقيا تزين سور الإسكندرية الأثري: "الماضي والحاضر"

"توت" تميمة أمم أفريقيا تزين سور الإسكندرية الأثري: "الماضي والحاضر"

بعد انتظاره 13 سنة.. افتتاح متحف نجيب محفوظ «30 يونيو»

بعد انتظاره 13 سنة.. افتتاح متحف نجيب محفوظ «30 يونيو»

منى فاروق وشيما الحاج تتخفيان في الحجاب للهروب من كاميرات الصحفيين

منى فاروق وشيما الحاج تتخفيان في الحجاب للهروب من كاميرات الصحفيين

الأكثر قراءة

عاجل