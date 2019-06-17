وجه الشيخ شعيب دوير، أحد أعيان مدينة تاورغاء الليبية، التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السياسي، موجها له تهنئة خاصة لتوليه رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وطالب "دوير"، خلال مؤتمر القوى الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة الليبية في محاربة الإرهاب والتطرف، الاتحاد الأفريقي بضرورة الاهتمام بقضية تاورغاء الإنسانية ومهجريها.

وقال "دوير"، إن "تاورغاء" تعاني لما قدمته للوطن دوما، مؤكدا أن القوات المسلحة هي صمام الأمان، ونحن ندعم الجيش الليبي بكل شيء بقيادة المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر، وأن الليبيين مع "حفتر" بكل ما ما يملكون من قوة وسيقدمون شهداء فداء للوطن.

وأشار إلى أن الليبيين فوضوا المشير حفتر لمواجهة هذه المجموعات الإرهابية.