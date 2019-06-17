وقع معهد إعداد القادة بجامعة حلوان، بروتوكول تعاون مع جامعة فاروس الخاصة في الإسكندرية، لإعداد كوادر وقيادات طلابية شابة وصقل مهاراتهم.

وأرسل الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، المشرف على المعهد، تقريرا إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول البروتوكول.

يهدف البروتوكول إلى إعداد كوادر وقيادات طلابية شابة، وإكسابهم المهارات المعرفية والقيادية والمهارات المطلوبة في سوق العمل، وبناء شخصية الشباب الجامعي من خلال توفير مجموعة من البرامج والأنشطة الشبابية، لتعميق الانتماء الوطني ومحاربة التطرف الفكري في أوساط الطلاب، والتأكيد على التمسك بالقيم والأعراف والهوية المصرية، والارتقاء بالمستوى المعرفي والفني والأخلاقي ودعم الابتكار والإبداع لدى طلاب الجامعات.

أوضح التقرير أن البروتوكول ينص على "وضع خطة تكاملية مشتركة بين معهد إعداد القادة بحلوان وجامعة فاروس لتوعية الشباب، وإعداد قيادات شبابية تسهم في بناء الدولة، بالإضافة إلى دعم برامج ريادة الأعمال في أوساط الطلاب، حيث تلتزم الجامعة بإنشاء الكيانات المؤهلة لتنفيذ برامج معهد إعداد القادة بحلوان وقطاع الأنشطة بوزارة التعليم العالي، أسوة بنظيرتها في الجامعات الحكومية، والتنسيق بين الجامعة والمعهد في إعداد البرامج التدريبية، من حيث المحتوى والزمن، وتوفير المحاضرين والخبراء".

وقع البروتوكول الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير والمشرف العام على المعهد، والدكتور محمود محي الدين رئيس جامعة فاروس.