قالت الدكتورة نديمة شقم ر ، إنّ التعايش مع مرض السكري ليس سهلا، خاصة حين نتحدث عن مرض مزمن يستلزم تغييرا في نمط الحياة ومتابعة طبية ومراقبة منزلية في شريحة صعبة من الأطفال، وهم شريحة المراهقين، وما يتخلل هذه الفترة من تغييرات هرمونية ونفسية ونحوها.

وأضافت شقم في حوار خاص لبرنامج "يوم جديد" المذاع على فضائية الغد الاخبارية، إنّ المراهق غير المصاب بمرض السكري يعتبر تحديًا للعائلة فكيف به الأمر إنّ كان مصابا به، ويعتبر "السكري" من النوع الأول أكثر الأنواع انتشارًا عند الأطفال والمراهقين.

وأوضحت رئيس الجمعية الأردنية للعناية بالسكري أنّ التعايش الاّمن مع السكري في الأطفال والشباب لا يتحقق إلا بالتثقيف من البداية، بكل ما يتعلق بالتعامل اليومي مع السكري، وخاصة النظام الغذائي الصحي، وذلك يجب أنّ يدعمه وعي مجتمعي.

وتابعت شقم أنّ النظام الغذائي الصحي الذي توصي به المنظمات الدولية هو الأمثل للأسرة والمجتمع ككل، وليس فقط المتعايشين مع السكري بل لكل أفراد الأسرة، لذلك تناول المؤتمر موضوع أهمية النظم الغذائية من خلال مناظرة عن كمية النشويات المثالية في الوجبات اليومية لدى الأطفال والمراهقين المصابين بمرض السكري.