جديد لشركة "جلاكسوسميثكلاينكونسيومرهيلث كير" في اطار توسعاتها باستثمارات 20 مليون جنيه

>>الشركة: سنضخ 100 مليون جنيه استثمارات جديدة فى مصر خلال 2019..واستثماراتنا وصلت إلى مليار جنيه فى مصر

>>د.سحرنصر:الوزارة تشجع على ضخ استثمارات جديدة فى مجال الصحة بالتنسيق مع وزيرة الصحة نظرا للأولوية التىيحظها بها مجال الصحة ودورها فى خدمة المواطنين

>>الوزيرة تشيد بقصص النجاح الاستثمارات البريطانية فى مصر والتى وصلت إلى 47.8 مليار دولار فى ظل وجود 1817 شركة بريطانية فى مصر

>>السفير البريطانى لدى القاهرة:خطة مصرية بريطانية للاستثمار فى مجال الصحة..والمملكة المتحدة ستواصل التعاون مع الحكومة المصرية للاستثمار في المزيد من المشروعات نظراً لما تتمتع به مصر من مقومات كبيرة فى مناخ الاستثمار

>>نبيل بصرى مدير الشركة لشمال افريقيا: منتج الفولتارينايملجيل سيكون ضمن حوالي 40 منتج يُنتجها مصنع الجيزة البالغ طاقته الإنتاجية أكثر من 90 مليون عُلبة ويحتوي على 11 خط إنتاج

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الاثنين 17 يونيو 2019م، التوسعات الجديدة وخط إنتاج جديد لشركة جلاكسوسميثكلاينكونسيومرهيلث كير، لإنتاج الفولتارين وذلك بمصنع سميثكلاينبيشام في الجيزة، باستثمارات جديدة تبلغ 20 مليون جنيه، بحضور السير/ جيفرىأدمز، سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، والسيد / نبيل بصري، المدير العام لـ جلاكسوسميثكلاينكونسيومرهيلث كير لشمال إفريقيا، والسيد/ ماليك ميطاهرى، مدير مصنع جلاكسو سميث كلاين بالجيزة.

واعربت د.سحر نصر، عن سعادتها فى وجود استثمارات بريطانية جديدة فىمصر والتي تعكس ثقة متزايدة من المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر وما تم من إصلاحات تشريعية وهيكلية ومؤسسية ساهمت في تهيئة مناخ افضل المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرة إلى أهمية هذا الاستثمار فى خلق فرص العمل خاصة للمرأة، ودعت الوزيرة إلى تصدير هذه المنتجات إلى الخارج لزيادة الصادرات.

وأشادت الوزيرة، بقصص النجاح التى تحققها الاستثمارات البريطانية فى مصر والتى وصلت إلى 47.8 مليار دولار فى ظل وجود 1817 شركة بريطانية فى مصر.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تشجع على ضخ استثمارات جديدة فى مجال الصحة بالتنسيق مع د.هالة زايد، وزيرة الصحة، نظرا للأولوية التىيحظها بها مجال الصحة ودورها فى خدمة المواطنين.

وأكدت الوزيرة، أن وجود منتجات جديدة فى مجال الادوية فى مصر يدعم المبادرات التىاطلقتها السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، فى مجال الصحة خلال الفترة الماضية.

وذكرت الوزيرة، أن التعديلات الجديدة فى قانون الاستثمار ستجعل الشركات القائمة تستفيد من الحوافز عندما تقوم بتوسعات جديدة.

وأعلنت شركة جلاكسوسميثكلاينكونسيومرهيلث كير، أنها ستضخ استثمارات جديدة بقيمة 100 مليون جنيه خلال العام الحالى، منها الـ20 مليون جنيه فى خط الانتاج الجديد، والتي من خلالها تم تطوير خط الإنتاج شبه الصلب بالمصنع إلى أعلى المعايير، حيث أصبح بالإمكان إنتاج أحدث الأدوية شبه الصلبة لعلاج الألم الظاهري وتعتزم الشركة افتتاح خط انتاج جديد خلال العام الحالى باستثمارات تقدر بقيمة 80 مليون جنيه، وتقدر استثمارات جلاكسوسميثكلاينكونسيومرهيلث كير بنحو مليار جنيه، وحققت مبيعات عالمية بلغت 7.5 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي، وفي مصر وحدها تم إنتاج أكثر من 70 مليون عبوة من منتجات الرعاية الصحية والطبية محلية الصنع عبر خمسة مواقع تصنيع متخصصة، ووفرت الشركة نحو 350 فرصة عمل.

وقال نبيل بصري، المدير العام لـ"جلاكسوسيمثكلاينكونسيومرهيلث كير لشمال افريقيا:"تقومجلاكسوسميثكلاينكونسيومرهيلث كير بدورًا مهمًا في تحسين الحالة الصحية اليومية للناس في جميع أنحاء العالم ونحن فخورون بالعمل في مصر، ومع المصريين سنعمل نحو تنمية علاماتنا المُصنعة محلياً".

وأضاف بصري:"جلاكسوسميثكلاينكونسيومرهيلث كير هي شركة أساسها العلم والقيم وتُعد مقياساً للجودة، هذا الاستثمار في مصنع الجيزة سيُمكننا من توفير أحد أفضل منتجاتنا وتصنيعه محلياً، وهو الفولتارينايملجيل"، وتوضح خططتنا أن منتج الفولتارينايملجيل سيكون ضمن حوالي 40 منتج يُنتجها مصنع الجيزة الذي تبلُغ طاقته الإنتاجية أكثر من 90 مليون عُلبة، حيث يحتوي على 11 خط إنتاج، وتُنتج تلك الخطوط 39 منتجاً مختلفاً مثل الفولتارينايملجل، ولاميزيل، وكيناكومب، وديوريسف، وكيبوريكس، وفورتام، وماكسيبيموكابوزايد، موضحا أن التطوير الجديد في المصنع يتوافق مع أحدث معايير وقواعد الصحة والسلامة العالمية، حيث تم إقامة مرافق تخزين منفصلة خصيصاً للمنتجات الطبية القابلة للاشتعال والمنتجات الحساسة الأخرى، وأُنشأ المصنع على مساحة 32 ألف متر مربع.

وذكر أن جلاكسوسميثكلاين هي شركة رعاية صحية عالمية أساسها العلم وتلتزم بتحسين حياة الناس حيث تساعدهم على الاستمتاع بالحياة بصورة أفضل. كما تمتلك ثلاث شركات عالمية في مجالات الأدوية الوصفية، اللقاحات ومنتجات الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن جلاكسوسميثكلاينكونسيومرهيلث كير هي واحدة من أكبر شركات الرعاية الصحية في العالم وتمتلك مجموعة من أشهر علامات الرعاية الصحية على مستوى العالم منها سنسوداين، فولتارين، بارودونتكس، بانادول، كوريغاوأوتريفين واثبتت كل هذه العلامات نجاحاً كبيراً في أكثر من 100 دولة حول العالم لأنها جميعًا تعتمد على الجودة وأساسها العلم. فهي مستوحاة من الحاجة الحقيقية لملايين الأشخاص الذين يزورون الصيدليات والأسواق يوميًا في جميع أنحاء العالم واختيارهم الأول لمنتجات جلاكسوسميثكلاينكونسيومرهيلث كير.

وقال السير جيفرىأدمز، السفير البريطاني لدى القاهرة:"نشهد مشروع رائع للاستثمار فى مصر سيخلق فرص عمل للمصريين، ويستفيدوا منه، وانا سعيد للمشاركة فى التوسع الاستثمارىفى مصر".

وأضاف:"بريطانيا لديها خطة طموحة للرعاية الصحية فى مصر، لكى يستفيد الشعب المصرىفى مجال اصلاح الرعاية الصحية"، مشيرا إلى وجود خطة مصرية بريطانية للاستثمار فى مجال الصحة.

وتابع:"ستواصل المملكة المتحدة التعاون مع الحكومة المصرية للاستثمار في المزيد من المشروعات، نظراً لما تتمتع به مصر من مقومات كبيرة فى مناخ الاستثمار