أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات، أنَّه جرى الانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والذي يرتبط بالبيانات الضخمة، مبينًا أنه تستطيع مصر من خلال الذكاء الاصطناعي تقديم قيمة مضافة لمراكز البيانات التي تستضيفها على أراضيها.

وأوضح وزير الاتصالات، في افتتاح المؤتمر الثالث لمستقبل مراكز البيانات بحضور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك خطة لبناء قاعدة مهارات وإنشاء عدد من الكليات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك مع السعي نحو تسويق الذكاء الاصطناعي كخدمة، ولبناء حزم ضخمة ومتنوعة من وجهات البرامج التطبيقية (APIs) لتمكين هذه الصناعة من الانطلاق.

وأضاف "طلعت" أن هذه الجهود تقترن بإصلاح تشريعي وهيكلي من خلال السعي نحو اصدار قانون حماية البيانات الشخصية والذي يعد لبنة أساسية في صناعة مراكز البيانات، مبينا أنه جرى عقد حوار مجتمعي ضم الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات للاستماع الى مقترحاتها في هذا الشأن؛ مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة حماية أمن الفضاء السيبراني.