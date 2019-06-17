للمرة الثالثة.. فيلم "الممر" يتفوق على "كازابلانكا"

تفوق فيلم "الممر" لأحمد عز على موسم أفلام عيد الفطر بإيرادات وصلت إلى مليون و 791 ألف جنيه أمس الأحد بدور العرض، والفيلم يتناول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

بينما احتل فيلم "كازابلانكا" المرتبة الثانية وحقق إيرادات وصلت إلى مليون و533 ألف جنيه أمس بدور العرض.

فيلم "الممر" من بطولة أحمد عز، ومحمد جمعة، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، وإياد نصار، وأحمد رزق، إضافة إلى كل من هند صبري وشريف منير، وتأليف وإخراج شريف عرفة.

فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.