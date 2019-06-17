تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، خلال جولة ميدانية، بمركز ومدينة رشيد، اليوم، المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، بدأها بأعمال الدور الرابع من مبنى المستشفى الجديد برشيد، بنسبة تنفيذ 85%، والمقرر تسليمه مع نهاية العام الجاري.

ووجه المحافظ، بالالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من مبنى المستشفى الجديد، مع رفع كفاءة المبنى القديم للمستشفى، وقال إن مبنى المستشفى مكون من دور أرضى و3 أدوار علوية ويضم مبنى طوارئ بملحقاته بالدور الأرضي وعمليات طوارئ وأطفال مبتسرين وعناية مركزة تسع 50 سريرًا بإجمالي تكاليف 30 مليون جنيه للأجهزة والمعدات الطبية مشاركة مجتمعية من شركة بريتش بتروليم، كما يضم قسم الأشعة المقطعية الجديد المتبرع به من شركة بتروجت بتكلفة 6 ملايين جنيه.