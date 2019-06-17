غدا.. "القومي للبحوث الجنائية" يناقش تحديات التنمية المستدامة

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إغماء 4 طالبات في امتحان الأحياء بالبحيرة

إغماء 4 طالبات في امتحان الأحياء بالبحيرة

إغماء طالبة في امتحان الثانوية بالفيوم

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"انستجرام" يختبر ميزة جديدة تحمي الحسابات من الاختراق

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