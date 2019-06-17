غدا.. "القومي للبحوث الجنائية" يناقش تحديات التنمية المستدامة

يعقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، غدا، مؤتمره السنوي العشرين تحت عنوان "السكان وتحديات التنمية المستدامة"، ويستمر على مدار يومي 18 و19 يونيو الحالي، لمناقشة معدلات الزيادة السكانية وأثرها على التنمية.

ويشهد افتتاح المؤتمر الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور شوقي علام مفتى الديار، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور هشام مخلوف رئيس الجمعية المصرية للإحصاء، والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، والدكتورة سعاد عبدالرحيم مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتورة نادية حليم مقررة المؤتمر، والعديد من الخبراء والمختصين في هذا المجال على مدار جلسات المؤتمر.