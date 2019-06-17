تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وخسر رأس المال السوقي للبورصة نحو 178 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 760،382 مليار جنيه، بضغط من مبيعات المتعاملين الأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 بنسبة 0.22%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 14241 نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان EGX 50 EWI لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.4 %، وارتفع إلى مستوى 2121 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 0.1%، وهبط إلى مستوى 606 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.04% مسجلًا 1549 نقطة.

وكانت مؤشرات البورصة ارتفعت في ختام التعاملات أمس، وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 766 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 759.794 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المتعاملين المصريين.