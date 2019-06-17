غدا.. مؤتمر بالدقهلية لتعامد الشمس على كنيسة مارجرجس بميت غمر

أعلنت محافظة الدقهلية عن عقد مؤتمر صحفي حول ظاهرة تعامد الشمس على المذبح القبلي للملاك ميخائيل بكنيسة مارجرجس بصهرجت الكبرى بميت غمر غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بالقاعة الصغرى بديوان عام المحافظة.

ويحضر المؤتمر الدكتور كمال شاروبيم، والأنبا صليب، مطران ميت غمر وبلاد الشرقية، والدكتورة نهاد كمال، أستاذ الآثار المصرية القديمة.

وتتعامد الشمس في حدث فريد في 19 يونيو من كل عام، على مذبح الملاك القبلي بكنيسة مار جرجس اﻷثرية بصهرجت الكبرى التابعة لإيبارشية ميت غمر في ذكري "تذكار رئيس الملائكة ميخائيل ".

وشيدت الكنيسة في القرن الرابع الميلادي، بحيث تتعامد الشمس على مذبح رئيس الملائكة ميخائيل في عيده، كما يوجد مذبحين أخرين للعذراء مريم، وتعامد عليهما الشمس الأول مذبح مارجرجس، وتتعامد عليه الشمس في 23 يوليو، والثاني تتعامد عليه الشمس في 22 أغسطس، وهذا يتكرر سنويا ويتواكب مع عيد وصول جسد الشهيد العظيم مارجرجس إلى مصر، حيث توجد فتحة في القبة فوق المذبح، وهي تحدث مرة واحدة سنويا، ويدل ذلك على عراقة العمارة القطبية، وأن الكنيسة الأثرية تم تشييدها لتحدث فيها هذه الظاهرة الفلكية، والتي تحدث في المعابد المصرية القديمة.