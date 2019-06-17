زار رئيس إقليم جنوب فرنسا رونو موزولييه، اليوم، الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالإسكندرية التي تعد أول كنيسة بمصر، وذلك برفقة وفد رفيع المستوى وجانينا هيريرا قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، واستقبلهم القس إبرام اميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

وقال "إيميل"، إن الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك بين إقليم جنوب فرنسا ومدينة الإسكندرية، وشهدت جولة داخل الكنيسة المرقسية، وجرى استعراض تاريخ الكنيسة والتقاط الصور التذكارية.

وأضاف، أن الجولة شهدت اللقاء بأسر شهداء حادث تفجير الكنيسة المرقسية وأخذ الصور التذكارية معهم، فيما أعرب رئيس إقليم جنوب فرنسا عن سعادته بوجوده في هذا المكان العريق وعن العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين.