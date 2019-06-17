"مينسك" مدينة البحيرات عاصمة دولة بيلاروسيا، والتي تشهد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي استهل زيارتها بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، الذي يخلد ذكرى الجنود الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن بلادهم في أثناء الحرب العالمية الثانية، والذي يعرف باسم "الشعلة الخالد"، والموجود بساحة النصر بالعاصمة.

روابط دينية وسياسية واقتصادية.. محطات من العلاقات المصرية الرومانية

وفي أثناء مراسم استقبال الرئيس بساحة النصب التذكاري، لم يكن العلم المصري المحاط بإكليل الزهور موضوعا بطريقة مناسبة، ما جعل "السيسي" يعدّل طريقة وضع العلم المصري حول الزهور.

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن مدينة" مينسك" وجهة السيسي الأولى بجولته الأوروبية، وهي كما يلي.

- "مرآة ثقافية حضارية للبلاد".. كانت تلك أول صفة ترتبط بمدينة مينسك عاصمة بيلاروسيا، التي ذكرت للمرة الأولى في مؤلفات تاريخية تعود للقرن الـ11، وتضم العديد من المعالم الأثرية والحدائق الكبيرة، إلى جانب واحدة من أكبر البحيرات في أوروبا بضواحيها، وفقا لجريدة "النهار" اللبنانية.

- وبحسب التقديرات الإحصائية العائدة لشهر يناير في العام 2018، يبلغ عدد سكان مينسك 1.982.444 نسمة، واللغة الرسمية هي الروسية، لكن السكّان يفهمون البيلاروسية أيضًا، واللغة الإنجيلزية الأكثر شيوعًا.

- من بين المعالم المهمة في "مينسك" ساحة الحرية المعروفة محليا باسم "المدينة العليا" وسابقا ساحة نابليون، والتي بدأت حكايتها في القرن الـ16، حين شُيّد بها مبنى المقر الرئيسي للسلطات الحكومية، المعروف باسم "مينسكايا جورودسكايا راتوشا"، ومن وقتها تحولت إلى مركز سياسي وتجاري، وفقا لجريدة "الشرق الأوسط".

- تضم "مينسك" عددا من الفنادق على رأسها "ترينيتي" تلك التحفة المعمارية، و"كراون بلازا" هو أحد أبرز الفنادق القديمة، إذ يعد مبنى تاريخي ويضم مجموعة من المرافق مثل سبا ومتجر للعطور وديسكو، وفندق Doubletree ذي الطابع الغربي.

- وعن طبيعة الطعام، فتشهد تلك المدينة انتشارا واسعا للمأكولات التايلاندية والأوروبية، أما عن هواة التسوق فبإمكانهم زيارة متجر "كالي لاسكا" وهو متجر خيري ضام لجميع أثاث الفن الشيوعي.