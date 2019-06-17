أصيب 12 طالبا وطالبة بامتحانات الثانوية العامة في البحيرة، اليوم، بحالات إغماء وجرى نقلهم للمستشفيات للعلاج، وذلك خلال امتحانات مواد الأحياء والفلسفة والمنطق والرياضيات التطبيقية "الديناميكا".

وتلقت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، بلاغات من رؤساء اللجان بنطاق المحافظة، بحدوث إغماء لـ12 من الطلاب والطالبات في مادة الأحياء، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفيات لتلقي العلاج وعمل المحاضر الخاصة بذلك.

واستقبل مستشفى رشيد المركزي، الطالب "طه. م. م" المقيد بلجنة مجمع رشيد التعليمي، إثر إصابته بارتفاع في ضغط الدم، ونقلت الطالبة إنجي مصطفى عبدالحكيم 19 سنة، ومقيدة بلجنة 11 بمدرسة فؤاد عويس الثانوية، إثر إصابتها بأزمة ربوية حادة مستشفى أبو المطامير، والطالب "عبد الله. م. م" المقيد بلجنة 19 بمدرسة شاكر فرج الثانوية بابو المطامير للمستشفى نفسه.

كما استقبل مستشفى إيتاي البارود، الطالب "أحمد. ع. ا" 17 سنة بلجنة 5 بمدرسة الشهيد عبد الروؤف الصيرفي، مصابا بإغماء ومغص كلوي، والطالبة "ياسمين. أ. م" بلجنة 12 بالمدرسة المشتركة الابتدائية بإيتاي البارود، ونقل الطالب "إبراهيم. ع. ا" بلجنة 4 بالمعهد الديني الثانوية بالمحمودية.

ونقل الطالب "أحمد. م. م" مقيد بلجنة 5 بمعهد بنين المحمودية، مصابا بمغص كلوي وارتفاع بالحرارة لمستشفى المحمودية، كما نقل الطالب "محمد. ع. ع" المقيد بلجنة 9 علمي نموذجي بدمنهور الثانوية، واستقبل مستشفى الدلنجات المركزي الطلاب "شيماء.م. م" مقيدة بلجنة مدرسة أم المؤمنين بالدلنجات والطالبة "إنجي. ر. ر" والطالب "عمر. ف. ب" بلجنة 8 بمدرسة أبو بكر الصديق، والطالب "محمد. أ. م" الطالب بلجنة 7 بمدرسة أبو بكر الصديق.