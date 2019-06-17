قال السفير إيهاب نصر سفير مصر في بيلاروسيا، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول رئيس مصري يزور بيلا روسيا منذ استقلالها، كما أنّ مصر تحظى بمكانة كبيرة وتقدير بالغ لدى بيلاروسيا نظرا لسياستها المتوازنة، وهذه العلاقات المصرية في تقدم مستمر منذ نحو عامين.

وأضاف نصر خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز" أنّ الزيارة تأتي لمناقشة الكثير من الملفات الإقليمية والمهمة، وتعكس حجم العلاقات بين الطرفين، وتعزيز التعاون بين مصر وبيلا روسيا، إذ بلغ معدل التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين 200% خلال العامين الماضيين، وامتد التعاون ليشمل العلاقات الإنسانية والثقافية فضلًا عن التعاون الصناعي والاقتصادي والزراعي.

وزاد سفير مصر في بيلاروسيا أنّ الزيارة تفتح آفاق إضافية وترسل رسالة مباشرة لمجتمع الأعمال في البلدين، للتحرك لاستكشاف القدرات الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي يمكن أنّ تتحقق بين البلدين، لافتا إلى أنّ العلاقات بين البلدين شهدت نموا كبيرا منذ استقلال بيلاروسيا، وأنّ الأعوام الأربعة الماضية شهدت طفرة كبيرة بين البلدين، وحجم السياحة الوافدة من بيلاروسيا تضاعفت 4 مرات، وطبيعة الاقتصاد بين البلدين تسمح بالتعاون في المجالات الاقتصادية بشكل كبير.