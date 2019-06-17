تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعًا بعد غد، برئاسة للموافقة على التقرير النهائي للموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئات الاقتصادية، وذلك تمهيدا لطرح التقرير على الجلسة لإقرار قانون ربط الموازنة والهيئات الاقتصادية وهيئة الانتاج الحربي

وقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ"الوطن"، إن الاجتماع برئاسة الدتور حسين عيسى يقر التقرير النهائي للموازنة العامة، مشيرا إلى أن اللجنة اجرت بعض التعديلات يتضمنها التقرير بزيادة 7 مليارات جنيه للتعليم والتعليم العالي والصحة والصرف الصحي إضافة إلى توصيات للحكومة.