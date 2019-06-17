أصدر النائب العام بيانا، اليوم، بتوصيات وتحقيقات حادث حريق قطار محطة مصر الذي وقع فبراير الماضي، وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.

ونشب حريق هائل داخل محطة مصر، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "تنك البنزين"، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية بالقطار.

وأخلت قوات الأمن المحطة من الركاب ومنعت الدخول إليها، وقررت السكك الحديدية إيقاف حركة القطارات بمحطة مصر، وذلك تزامنًا مع وصول نحو 20 سيارة مطافئ للسيطرة على الحريق، الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات فضلًا عن تفحم عدد من الجثث.

وكانت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية في الواقعة قد كشفت أن المعاينة والمناظرة للجثث، أكدت أن الجثث تفحمت نتيجة الحريق، وأضافت أن الحريق نتج عنه وقوع 15 حالة وفاة وإصابة قرابة 25 آخرين من رواد المحطة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتوفير أقصى مستويات الرعاية للمصابين، والوقوف على الأسباب الرئيسية للحادث، فيما وصل هشام عرفات وزير النقل، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلى محطة سكك حديد مصر لتفقد موقع الحريق، كما انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحريق لإجراء معاينة تصويرية و مناقشة عدد من شهود العيان وتفريغ الكاميرات.