أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اختيار لجنة من جامعة المنصورة "كلية التربية النوعية"، لدراسة وتحديد الألوان أو التصميمات المستخدمة لطلاء واجهات المباني.

وقال، خلال اجتماعه، اليوم، مع الدكتور محمد القيسوني مساعد الأمين العام لمتابعة المشروعات القومية، إنه ليس بالضرورة أن يكون اللون واحد في كل المناطق، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تكون الواجهات "لوحة فنية"، على أن يُحدد في مرحلة لاحقة لون الواجهة كشرط لاستخراج رخصة البناء.

جاء ذلك بحضور المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات.

ووجه محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتدقيق في حصر حالات التعديات على أملاك الدولة والأراضي وتحديد خطة زمنية للإزالة وعرض معوقات الإزالة، وشدد على سرعة إجراءات تقنين أوضاع المواطنين وحصر عدد طلبات التقنين.

وأبدى استياءه من بطء الإجراءات المتخذة من قبل إدارة الأملاك قائلا، "قاعدين تعملوا إيه؟ وأين عمل اللجان التي تم تشكيلها لتقنين الأوضاع؟"، مشددا على سرعة إنهاء الإجراءات بعد التسعير وتدقيق البيانات.

وطلب شاروبيم مدير الشؤون المالية والإدارية بمراجعة كل القيم الإيجارية للمنشآت والمشروعات المملوكة للمحافظة وتحديد قيمة الإيجارات، لإعادة تقديرها فهي بثمن بخس وتهدر مئات الملايين من الجنيهات، وقال: "اكتشفت أن محلات قيمتها الإيجارية جنيه واحد".

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يجرى تطوير 5 ميادين عامة بالمنصورة وتجري دراسة تطوير باقي الميادين فيها ومختلف المدن بعد الانتهاء من تحديد التصميمات.

ومن جانبه قال الدكتور محمد القيسوني إنه لا بد من عرض حجم الأعمال وما جرى تنفيذه وقيمته والمتبقي منها وقيمة الإيرادات والاتفاقات وما هي المعوقات التي تواجه أو تعطل عمليات التنفيذ، معبرًا عن تقديره لجهود محافظ الدقهلية في مختلف القطاعات.