بالصور| "بي إم دبليو" تطلق سيارة عائلية بمواصفات عالية

كشفت شركة "بي إم دبليو" عن نموذج "هاتشباك" أنيق من سياراتها التي تنتمي إلى الفئة الثالثة.

ويبلغ طول السيارة الجديدة 4 أمتار و70 سنيمترا، وتتميز بمصابيح LED، وسقف بانورامي يعطي الركاب شعورا بالراحة، وشبك أمامي كبير وفتحات هوائية عريضة تعكس الروح الرياضية في المركبة.

وسميت هذه السيارة، بحسب "روسيا اليوم" بالعائلية، والتي تتسع لحمل 5 ركاب، بالإضافة إلى وجود صندوق السيارة الخلفي بسعة 500 لتر، ويمكن زيادتها إلى 1510 لترات بطي الصف الخلفي من المقاعد، كما يمكن تزويد السيارة بشبك من جميع الجهات، لتثبيت الحقائب والأمتعة جيدا أثناء حركة المركبة خلال السفر العائلي والتنقلات.

وتضم السيارة مقاعد مكسوة بأفخم أنواع الجلد، ويمكن التحكم بوضعيتها عبر أزرار كهربائية، كما تضم واجهة قيادة متطورة تحوي زوجا من الشاشات.

وتطرح هذه الفئة من السيارة بـ3 أنواع من محركات البنزين بعزم 184 و258 و374 حصانا، ومحركات ديزل بعزم 150 و265 حصانا، وتعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ9 مراحل.