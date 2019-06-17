أشاد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، بنجاح كلية التمريض في إجراء الاختبارات الإلكترونية، والتي بلغت 90% من المقررات الدراسية، حيث يجري التصحيح الإلكتروني بشكل يومي دون تدخل من العنصر البشرى فى التصحيح.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة، اليوم، أعمال الامتحانات وأعمال التطوير بكلية التمريض، رافقه خلال الجولة الدكتورة أمينة النمر عميد الكلية، والدكتورة وفاء جميل، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة وفاء فتحي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة عبير زكريا، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، وعبد البصير عبده، أمين الكلية.

وثمن رئيس الجامعة دور الكلية فى إعداد أسئلة بنك الامتحانات، حيث تم إدخال أكبر نسبة من الأسئلة على نظام بنك الأسئلة، ووصل عدد الأسئلة إلى 7000 سؤال، ونوه إلى دعم الجامعة لمشاركة الطلاب بالاختبارات الموحدة للقطاعات الصحية على مسوى الجمهورية.

وشدد علي أهمية تقدم الكلية لهيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، لتجديد الحصول على الجودة، حيث تم اعتماد الكلية من قبل الهيئة في أغسطس 2014، ومن المقرر التقدم لتجديد الاعتماد في يوليو 2019، ونبه على العمل بروح الفريق وتوزيع الملفات وتكثيف الجهود للوصول للحصول على تجديد اعتماد الكلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وتفقد رئيس الجامعة، خلال الجولة المعامل المستحدثة مؤخرا وتشمل، استحداث معمل كمبيوتر لدعم الامتحانات الإلكترونية الموحدة والتحول الرقمي، واستحداث قاعة للتدريب لطلاب الدراسات العليا سعة 40 طالبا مجهزة بأحدث أساليب وأدوات التدريب.