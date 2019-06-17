ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأجتماع الأول للجنة التنظيمية العليا لمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية، صباح اليوم، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، والمنظم بالتعاون ما بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الدفاع ووزارة الصحة، بمشاركة من وزارة السياحة والبيئة والهجرة والطيران المدني والتعليم العالي والبحث العلمي والتعاون الدولي، والمقرر افتتاح فعالياته أيام 5 و6 و7 من شهر سبتمبر المقبل، بقاعة المؤتمرات الكبرى في شرم الشيخ.

وشارك في الاجتماع لفيف من المتخصصين والخبراء في مختلف التخصصات، بحضور الأستاذ الدكتور عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق الرئيس الشرفي للمؤتمر، والنائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، والدكتور أحمد محيي، مساعد وزير الصحة، وتامر مكرم، رئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ، والدكتور محمد جاد، مقرر عام المؤتمر ورئيس الهيئة العليا للإسعاف، والأستاذ هاني عزيز، رئيس جمعية محبي مصر السلام، وعدد من رجال الأعمال.

وتناول الاجتماع المحاور، التي ستناولها المؤتمر والتي تعمل في مجملها لدعم ودفع عجلة السياحة الصحية المصرية.

وأعلن المحافظ أن المنصة ستجمع عددا من وزراء السياحة الصحية بالدول الأفريقية، مشيرا إلى أنه جارٍ تشكيل اللجان المختصة للتجهيز للمؤتمر، وقال إن السياحة الصحية هو المصطلح الحديث للمؤتمر المقبل، حيث يشمل السياحة العلاجية والاستشفاء البيئي وسياحة ذوي الاحتياجات الخاصة.