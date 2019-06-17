سفير مصر بروسيا: زيارة السيسي لـ"بيلاروسيا" تكتسب خصوصية شديدة التميز

أشاد إيهاب نصر، سفير مصر في روسيا، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة بيلاروسيا اليوم، حيث ذكر أن هذه الزيارة تعكس طبيعة العلاقات وحجم التقدير البالغ الذى تتمتع به مصر في بيلاروسيا على كل المستويات، مؤكدًا أن الزيارة ستفتح مجالات جديدة للتعاون بين البلدين.

وأضاف "نصر"، خلال حواره على شاشة "extra news"، أن هذه الزيارة تكتسب خصوصية شديدة التميز، وتفتح آفاقًا إضافية وتعطى رسالة قوية مباشرة إلى مجتمع الأعمال في البلدين للتحرك في استكشاف قدرات اقتصاد البلدين.

وأشار سفير مصر لدى روسيا، إلى أن زيارة أرفع مستوى مصري لبيلاروسيا تُعطى رسالة أن مصر عادت إلى دورها الكبير والمؤثر، لتحظى باحترام بالغ لمواقفها وسياستها.