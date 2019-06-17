السيسي لرئيس وزراء بيلاروسيا: استثماراتكم لديها فرصة جيدة للتواجد بمصر

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى اليوم مع سيرجي روماس، رئيس وزراء بيلاروسيا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية له للعاصمة البيلاروسية مينسك.

وصرح السفير بسام راضي، بأن الرئيس أجرى مباحثات موسعة مع رئيس وزراء بيلاروسيا، حيث أعرب فى مستهلها عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال البيلاروسي، مشيداً بعلاقات الصداقة المصرية البيلاروسية المتينة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات البيلاروسية في مصر.

وأوضح المتحدث الرسمى أن رئيس الوزراء البيلاروسي رحب بالرئيس والوفد المرافق له، معرباً عن تقدير بيلاروسيا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط الممتدة التى تجمع بين البلدين الصديقين.

كما أشاد رئيس وزراء بيلاروسيا بخطوات إصلاح الاقتصاد المصرى والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها، مؤكدًا حرص بلاده على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها فى كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

وقد أكد الرئيس من جانبه أن الاستثمارات والصناعات البيلاروسية لديها فرصة كبيرة حالياً للتواجد فى السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة فى مصر وللنفاذ منها إلى الأسواق الأفريقية، خاصةً فى ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقى واتفاقيات التجارة الحرة التى تجمع مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية الإقليمية، مؤكداً الترحيب الشعبى فى مصر بالتعاون مع بيلاروسيا وزيادة استثماراتها وأنشطتها التجارية.

كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشاد "روماس" بالدور المحوري الذى تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار فى الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصةً في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمي.

كما تم تبادل وجهات الرؤى فيما يخص مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، موضحاً أن الاٍرهاب هو الاٍرهاب وليس له اَي توصيف آخر، مستعرضاً جهود مصر في هذا الإطار على مدار الأعوام الماضية، وأهمية تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب البيلاروسي لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على العالم بأسره.