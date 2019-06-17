استقبل مطار القاهرة الدولي قبل قليل، المنتخب الأوغندي بصالة 4 والتى تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في هذا الحدث الرياضى الأبرز فى أفريقيا لهذا العام، وذلك استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر.

وكان فى استقبال المنتخب الأوغندي المهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، واللواء حسام اللقانى رئيس قطاع الأمن بوزارة الطيران المدنى، والسفير الاوغندي لدى جمهورية مصر العربية.

وفي اطار استعداد الدوله المصرية لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم تحرص وزارة الطيران المدني على الاهتمام بتقديم كل التسهيلات اللازمة لاستقبال البعثات الأفريقية والوفود المشاركة في البطولة من خلال تخصيص كاونترات مجهزة وفرق عمل مدربة من العلاقات العامة والتنسيق التام مع كل الجهات العاملة فى المطار لإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر.