استعرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، في تقرير مصور علاقة قطر التاريخية بالإرهاب، وذلك بشهادة مهمة قدمها رئيس الاستخبارات العامة السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل كشف فيها عن علاقة قطر بالإرهاب والتخريب في المنطقة.

وبدأت علاقة قطر بالإرهاب، مع انقلاب الأمير الوالد حمد بن خليفة على والده في عام 1995، حيث عكف حمد على دعم تنظيم القاعدة ووفرت له منصة "الجزيرة" لينشر خطاباته المتطرفة، حيث ذكر الأمير تركي الفيصل أن قطر من الدول التي كان لها تواصل مع تنظيم القاعدة.

وقال الفيصل: "لا ننسى أنه بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان وتشتت القاعدة في ذلك الحين كانت محطة الجزيرة هي البوق التي تنطلق منه دعايات القاعدة"، موضحًا أن السبب الحقيقي من وجهة نظره في دعم قطر للإرهاب بشكل مباشر هو أن يكون لها القدرة على لعب أدوار كبيرة في العالم.