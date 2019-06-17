شيخ الأزهر في ذكرى وفاة الشعراوي: أبرز المجددين في تفسير كتاب الله

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن الشيخ محمد متولي الشعراوي وزير الأوقاف الأسبق وإمام الدعاة، أبرز المجددين في تفسير كتاب الله.

وأضاف الطيب، في بيان له في ذكرى وفاة إمام الدعاة: "رحم الله الشيخ محمد متولي الشعراوي، أبرز المجددين في تفسير كتاب الله، كان حين يفسر القرآن وكأنه يبعث الحياة في الحروف والكلمات فترتسم في عقل المستمع وقلبه صورة حية مبسطة لا يحتاج إلى مجهود كبير لفهمها واستيعابها، فكتب الله له المحبة والقبول في قلوب المؤمنين، ولا شك أن ذلك توفيق من الله خص به هذا العالم الرباني الذي كان متفانيًا لخدمة دينه، محبًا لوطنه".