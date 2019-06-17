أجرى اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، جولة مفاجئة بمركز ومدينة كفر الزيات، للوقوف على مستوى الخدمات، التي تقدم إلى المواطنين.

وزار المحافظ مستشفى كفر الزيات العام، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، واطلع على دفاتر حضور وغياب الأطباء والممرضين، ووجه وكيل وزارة الصحة بتحويل 40 طبيبا غائبا و6 من أطقم التمريض للشئون القانونية، لتغيبهم عن العمل دون إذن مسبق وليس لديهم إجازات عارضة والإفادة، بما تم خلال 48 ساعة.

كما التقى بالمواطنين المترددين على المستشفى، الذين اشتكو من استخدام بودر البيكربونات في الغسيل الكلوى بديلا عن الكبسولات، حيث أصدر تعليماته لوكيل وزارة الصحة بتوجية السياسة العلاجية إلى توفير كبسولات الغسيل بديلا عن بودر البيكربونات، وخلال لقائه بالمواطنين وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالسير فى إجراءات صرف معاش تكافل لثلاث مواطنين نظرا لظروفهم المعيشية.

وتابع جولته بالمستشفى بتفقد وحدة الغسيل الكلوي، التى تخدم 199 مريضا وتضم 38 ماكينة غسيل كلوي، وأصدر تكليفاته المشددة بعمل الصيانة الوقائية لجميع ماكينات الغسيل كل يوم بعد انتهاء العمل وإثبات حالتها في سجلات موثقة، للتأكيد على صلاحية ماكينات الغسيل للعمل في اليوم التالي.

وأثناء لقائه بأحد المرضى، الذي اشتكى من وضعه في الغرفة المخصصة للمرضى المساجين، وجه بتحويل طاقم التمريض المسؤول عن ذلك إلى التحقيق.