تفقد الدكتور السيد محمد دعدور، ئيس جامعة دمياط، مبنى المعامل المركزي برفقة الدكتور طارق محمد أبوالمعاطي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعدد من العمداء والوكلاء، للوقوف على آخر تطورات البنية التحتية اللازمة لتشغيل مبنى المعامل المركزية.

كما تابع دعدور عملية توصيل خطوط المياة والصرف الصحي وخطوط الكهرباء، التي تقوم بتغذية مبني المعامل المركزي، ثم تفقد أعمال التشطيبات بالمرحلة الثانية، ووجه بسرعة نهو تلك الأعمال، خلال الفترة الصيفية، لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، خاصة أن الجامعة تبذل أقصى طاقتها لبدء الدراسة في كليات قمة جديدة، يمكن من خلالها خدمة المجتمع وتقليل نسب الاغتراب بين أبناء المحافظة، لتواجد مثل تلك الكليات داخل الجامعة.