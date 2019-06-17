أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 14 متهما للمحاكمة الجنائية في قضية حادث قطار محطة مصر الذي وقع في شهر فبراير الماضي.

وجاء قرار الإحالة بعد انتهاء تحقيقات نيابة شمال القاهرة بإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول.

وكانت النيابة أعلنت اليوم الإثنين في بيان لها عن تفاصيل التحقيقات في القضية والتي كشفت وجود مخالفات جسيمة للعاملين بهيئة السكك الحديدية وأعلنت أيضا عن عدد من التوصيات التي انتهت إليها بشأن حوادث السكك الحديدية وسائقي القطارات.

وفي بيان سابق اليوم للنائب العام المستشار نبيل صادق، بيان، تضمن توصيات النيابة العامة بشأن حادث قطار محطة مصر، الذي وقع في فبراير الماضي.

وأشار البيان إلى أنَّ التحقيقات انتهت في الواقعة- والتي دخل فيها القطار إلى محطة مصر بسرعة عالية، دون قائده، ما تسبب في تناثر السولار واندلاع النيران- إلى أن سلوك العاملين في هيئة السكك الحديدية في الحادث والحوادث الأخرى المشابهة في الفترات السابقة؛ انطوى على مخالفة التعليمات، وهي التعليمات التي اعتبرها المشرّع جرائم جنائية، وجاءت مدعومة بأدلة استقتها النيابة من عدة مصادر، تضمنت اعتراف بعض المتهمين خلال استجوابهم، بما ارتكبوه من أفعال أدت لوقوع الحادث.

وأضاف البيان: "وظهر من التحقيقات أنه بما لا يدع مجالا للشك، أن أسباب الحادث والحوادث الأخرى ترتكز في الأساس على سلوك بعض العاملين بالهيئة، والذي اتسم بالإهمال الشديد، وعدم الالتزام بالتعليمات، وعدم الاكتراث لخطورة التعامل مع القطارات التي يقودونها، بالمخالفة لتعليمات التشغيل لهذه المعدات الثقيلة، وما اتصل باستخدامها من أجهزة أخرى، فضلا عن عدم قيام العاملين بالخدمات المساعدة لتشغيل القطارات بأداء مهامهم بما يتفق ومنظومة التشغيل الآمن للقطارات، ويقومون بالتحايل على تلك المنظومة لاختصار ساعات العمل، فضلا عن غبتهم في تغطية عدم حضور بعضهم لمكان عملهم في الوقت المحدد".