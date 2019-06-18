أشاد المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، بأداء منتخب مصر أمام غينيا في المباراة التي جمعتهما الأحد، وانتهت بفوز منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، خلال تقديمه برنامج " الحياة اليوم"، الذي يُعرض على قناة "الحياة".

وأعرب "أبو بكر"، عن سعادته البالغة من جاهزية اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وأدائه المبهر أمام غينيا، مازحًا :" ما فعله صلاح مع حارس غينيا جريمة يعاقب عليها القانون.. ده أخده شمال و يمين و جابله انزلاق غضروفي".

وناشد الإعلامي، جميع لاعبي منتخب مصر، ببذل أقصى ما في وسعهم لإسعاد ملايين المصريين، قائلًا :" لن يعطي طعم للبطولة إلا أنتم.. والمصريون مش هيفرحوا إلا بالبطولة ورفع الكأس".