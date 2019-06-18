احتفل محرك البحث العملاق "جوجل" بالفلافل "الطعمية" ونشر صورة معبرة عن "الطعمية" في صدارة صفحته الرئيسية.

والفلافل هي أكلة شعبية مصرية يحرص المصريون على تناولها خاصة في الإفطار والعشاء وتنتشر المطاعم التي تقدمها في جميع أنحاء البلاد وتعبر مع الفول هي الأكلة الأكثر تناولًا من جميع طبقات الشعب المصري.

وتٌصنع الطعمية من الفول المدشوش والخضروات بعد وضعهم في آلة تقوم بفرمهم ومن ثم توضع في الزيت ويتم تناولها بعد ذلك.

وتعتبر الطعمية من أشهر الأكلات المصرية وانتشرت في عدد كبير من دول العالم وتقدم بشكل مختلف في بلدان كثيرة.