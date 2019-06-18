حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18-6-2019 في مصر وبعض العواصم العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارَا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 24 37

شبين الكوم 23 36

طنطا 23 36

دمنهور 23 33

الإسكندرية 23 32

بلطيم 23 31

مطروح 21 31

السلوم 20 33

سيوة 24 40

بورسعيد 24 30

دمياط 24 29

الزقازيق 23 35

الإسماعيلية 24 37

السويس 25 37

العريش 21 31

رفح 21 30

رأس سدر 26 36

نخل 19 35

نويبع 26 34

طابا 24 35

كاترين 17 31

الطور 26 38

شرم الشيخ 26 41

الغردقة 27 39

مرسى علم 26 37

الفيوم 24 38

بنى سويف 24 38

المنيا 25 38

أسيوط 25 38

سوهاج 26 39

قنا 26 41

الأقصر 27 42

أسوان 28 43

أبوسمبل 28 42

الوادى الجديد 24 42

شلاتين 25 36

أبو رماد 25 35

حلايب 27 34

رأس حدربة 27 34

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 30 44

المدينة 28 42

الرياض 28 45

المنامة 34 40

أبوظبى 32 41

الكويت 30 47

دمشق 15 33

بيروت 24 28

عمان 16 30

القدس 17 27