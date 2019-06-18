أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18-6-2019 في مصر

استمرارا للخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نرصد متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك العاملة في مصر وفقا لتعاملات اليوم الثلاثاء 18 يونيو على النحو التالي:

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 20.90 جنيه للشراء و21.08 جنيه للبيع، وسجل في بنك بنك الإستثمار العربي AIB نحو 20.92 جنيه للشراء و21.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.45 جنيه للشراء، و4.48 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك الإسكندرية نحو 4.42 جنيه للشراء، و4.47 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) نحو 4.55 جنيه للشراء و4.57 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر نحو 4.54 جنيه للشراء و4.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.70 جنيه للشراء، و18.87 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك الأهلي المصري نحو 18.74 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار، في البنك الأهلي المصري نحو 16.71 جنيه للشراء و16.81 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك الإسكندرية نحو 16.69 جنيه للشراء و16.79 جنيه للبيع.