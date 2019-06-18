استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري مجموعة من المهندسين والعاملين والسائقين بإدارة نيل القاهرة الكبرى، وتم خلال اللقاء التأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية في كافة الأنشطة المخالفة والتراخيص المبنية، وكذلك تكثيف حملات الإزالات ورفع معدلات الإنجاز، والقضاء على أي مخالفة في مهدها.

وتم التأكيد على زيادة واستمرار الحملات الليلية، والتي كان لها الأثر الكبير في السيطرة على التعديات والتأكيد على مراجعة كافة الأنشطة، وتحصيل مستحقات الدولة أول بأول ورفع نسب الإيجار.

وذكر ضرورة استمرار التنسيق بين أجهزة القطاع والإدارة المركزية للشؤون القانونية، وأيضاً الإدارة المركزية للأمن وكافة أجهزة وزارة الداخلية، وخاصة شرطة المسطحات المائية، وتوعية كافة المهندسين والعاملين بالقوانين لضمان السيطرة والقضاء على التعديات.