قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن قضية السكان شغلت حيزا كبيرا على مر التاريخ الإفتائي، مشيرا إلى أن المشكلة في تصور البعض لها بعد ديني.

وأضاف أنه جرى إعداد كتاب لتوضيح أن الدين ليس جزءا من المشكلة وليس له علاقة بالشبهات التي يثيرها البعض ويعد ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة التضامن "2 كفاية" وطباعة 1500 نسخة من الكتاب ويجيب عن الشواهد الدينية.

وطالب علام ، في كلمته بمؤتمر "السكان وتحديات التنمية المستدامة"، بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بضرورة إجراء دراسة من قبل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لتحديد النتائج المبدأية للحملة، وهل هناك تقدم أم لا؟.

ولفت إلى أنه في حال التقدم يجري العمل على تكثيف الحملات وتعميمها على مختلف محافظات الجمهورية، وفي حال رصد عوائق يجري العمل على حلها.