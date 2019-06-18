تجرى مفاوضات مشتركة لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حسب ما قاله ناصر حامد الوزير المفوض التجاري المصري لدى روسيا وبيلاروسيا، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنَّ ذلك يزيد من فرص زيادة حجم التبادل التجاري مستقبلًا بين مصر وهذه الدول الخمس، على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة بيلاروسيا التي بدأت أمس.

وأضاف الوزير المفوض التجاري المصري لدى روسيا وبيلاروسيا، أنَّ المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي أعدت دراسة بشأن المزايا والفرص المتاحة لإبرام اتفاق تجارة حرة بين مصر والاتحاد، وأثر هذا الاتفاق على حركة التبادل التجاري بين الجانبين، تلك الدراسة تشير إلى أنَّ حجم التبادل التجاري سيرتفع إلى نحو 7ر15 مليار دولار بعد إبرام الاتفاق.

والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، هو كيان تكاملي إقليمي، تعوّل روسيا عليه في إنعاش العلاقات الاقتصادية مع الجمهوريات السوفياتية السابقة، وتشكيل تكتل اقتصادي يساعد على مواجهة التحديات الخارجية، وجرى تأسيسه بموجب معاهدة الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية.

تأسس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان، حتى انضمت إليه أرمينيا وقرغيزستان في نفس العام.

20.2 مليون كيلومتر مربع، هي المساحة الإجمالية لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتي يصل عدد عدد سكانها إلى نحو 183 مليون نسمة.

وتضمن اتفاقيات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة وانتهاج سياسة متفق عليها فيما يخص أهم قطاعات الاقتصاد وهي التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل، ومن أجل ترقية شاملة للاقتصادات الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية والتعاون فيها، ولتعزيز التنمية المستقرة من أجل رفع مستويات معيشة دول الدول الأعضاء.

وعبر الموقع الرسمي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وضعت إحصاءات تشير إلى أنَّ معدل البطالة بدول الاتحاد هو 2.2% وهو أقل من مستوى الاتحاد الأوروبي، وأن الناتج المحلي للاتحاد يصل إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و2.2% هي نسبة الاتحاد من الانتاج الصناعي العالمي، وحجم الصادرات العالمية يصل إلى 2.8%.