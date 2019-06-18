يشارك البريد المصري في أعمال الدورة الـ38 لمجلس إدارة اتحاد البريد الأفريقي الشامل بالعاصمة البوركينية وأجادوجو بوفد رفيع المستوى برئاسة عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو 2019.

ةقال الصغير، إن هذه الاجتماعات تتميز بأهمية كبرى، حيث إنها ستتناول العديد من الموضوعات التي تخص مستقبل العمل البريدي بأفريقيا مثل وضع خطط تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية اللازمة لتنفيذ التحول الرقمي بالإدارات البريدية الأفريقية وكيفية نقل التجربة المصرية الرائدة لكافة البلدان الأفريقية واستعراض البرامج التدريبية التي قدمها البريد المصري للدول الأفريقية خلال الفترة الماضية.

بالإضافة إلى تفعيل القرارات التي اتخذتها الدورة الاستثنائية لمؤتمر المفوضين للاتحاد في يوليو 2018 واعتماد ميزانية العام المالي المنتهى والاتفاق على ميزانية الاتحاد للعام المقبل واستعراض نظام المساهمة الجديد في ميزانية الاتحاد وتفعيل الهيكل الجديد لأمانة الاتحاد كما انه سيتم مناقشة الاستعداد للمؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي للأجور يومي 24 و25 سبتمبر 2019 بجنيف بالإضافة إلى مناقشة شروط الترشح لمنصب الأمين العام ومساعد الأمين العام خلال مؤتمر المفوضين العام القادم في زيمبابوي.

وأوضح الصغير، أن هذا الاجتماع يتمتع بأهمية خاصة، حيث إنه يسبق المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي المقرر عقده في سبتمبر 2019، وجاء عقب المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد البريدي العالمي لقارة إفريقيا والذي عُقد على مدار يومين بالعاصمة وأجادوجو وناقش نتائج تنفيذ استراتيجية "2016 - 2020" كما تم الاتفاق خلاله على ملامح الاستراتيجية البريدية العالمية أبيدجان 2020 - 2024.

وأضاف عصام الصغير، أن مشاركة البريد المصري في مثل هذه الاجتماعات تهدف إلى استعادة دورنا الريادي بأفريقيا ونقل خبراتنا في مجالات تقديم الخدمات البريدية واللوجستية وتطبيق الشمول المالي إلى مختلف البلدان الشقيقة.

جدير بالذكر أن مصر ستستضيف أعمال المؤتمر الاستراتيجي البريدي للمنطقة العربية الذي ينظمه البريد المصري إلى جانب أعمال اللجنة العربية الدائمة للبريد وذلك خلال الفترة من 21 إلى 25 يوليو المقبل.