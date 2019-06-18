شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على عدم مخاطبة هيئة التنمية الصناعية أو طلب موافقتها على ترخيص مشروع صناعي إلا بعد العرض الشخصي على المحافظ وموافقته أولا.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده محافظ الدقهلية اليوم بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من وكلاء الوزارة ومديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

وقرر المحافظ، تشكيل لجنة من التنمية الصناعية والبيئة والقوى العاملة لمراجعة مدى توافر الاشتراطات الصناعية والبيئية لأحد المصانع وعرض تقرير مفصل للوضع على الطبيعة وفي حالة مخالفة المصنع تتم مخاطبة التنمية الصناعية لإغلاق المصنع وإلغاء الترخيص، وذلك استجابة لشكوى أحد المواطنين من مدينة الكردي يتضرر فيها من وجود ماكينة طحين بالمنزل المجاور له مما تسبب في حدوث شروخ بمنزله.

وشكل المحافظ، لجنة من التخطيط العمراني والإدارة الهندسية لفحص أحد المنازل بشربين وفي حالة ثبوت تضرره يتم ترميمه على نفقة المتسبب، وذلك استجابة لشكوى أحد المواطنين يشكو فيها من تضرر منزله بسبب بناء الجار مما تسبب في حدوث تشققات وتصدعات.

ووافق على تغطية مصرف بعزبة سرسو البحرية التابعة لكفر ميت فاتك التابع لمركز المنصورة والذي تم اعتماد مبلغ 4 ملايين جنيه لتغطيته يتم بدء العمل فيه في شهر أغسطس المقبل.