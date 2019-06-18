وكيل "تضامن الغربية": تدشين ندوات توعوية للحجاج لمعرفة مناسك الحج

قال المحاسب منير أبوالخير وكيل وزارة التضامن بالغربية، اليوم، إنه باشر تدشين سلسلة من الندوات التوعوية لحجاج الجمعيات الأهلية لتوعيتهم بكافة مناسك الحج إلى بيت الله الحرام بالمملكة السعودية، وذلك في إطار توجيهات الوزارة للتحقيق التواصل بين أبناء البعثة المصرية قبل سفرهم للأراضي المقدسة.

وأضاف أبوالخير، أنه جرى التنسيق الكامل مع الدكتور السيد أبو فريخة مدير عام الطب الوقائي بالغربية، والشيخ الجليل ياسر الأبياري ممثل عن الأوقاف، والزين بدران مدير إدارة السنطة لتدشين الندوات الأولى بقاعة الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بكتاب الله والسنة بمركز السنطة.

وأشار وكيل التضامن بالغربية، إلى أن المشرفين على بعثة الحج مارسوا دورهم لتوعية أعضاء الندوات بمناسك الحج والإيجابيات التي يجب اتباعها والسلبيات التي يجب البعد عنها وكذلك التوعية الصحية ومتطلبات الحجاج الطبية واصطحاب من يعانون من مرض للأدوية التي يستخدمونها والموصى بها كذلك محاليل معالجة الجفاف للوقاية من ضربات الشمس والتوعية الدينية لكافة المناسك.

كما كلف المحاسب منير أبو الخير عزام وكيل وزارة التضامن، كافة مديري الإدارات الاجتماعية بالتعاون مع كافة الحجاج أو المشرفين على الحج لهذا العام وتلبية أي احتياجات خاصة بالحج في المرحلة المقبلة.