وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على اتفاقيتين وقعتهما مصر.

وأكّدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عدم وجود أي مخالفة دستورية قانونية بالاتفاقيتين، لافتة إلى أنَّ طريقة إقرار كلا منهما تخضعان للبرلمان.

وتتضمن الاتفاقيتين ما يلي:

1- قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي بـ225 مليون يورو والموقع في 2 ديسمبر 2019.

2- قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2019 بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 38/4 المعتمد خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي والقرار رقم 44/3 المعتمد في كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية.