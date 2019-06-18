بالصور| إحباط تهريب 1100 كرتونة ألعاب نارية من الصين عبر ميناء الدخيلة

أحبطت الإدارة العامة للحركة بجمارك ميناء الدخيلة في الإسكندرية برئاسة سعيد جادالكريم، اليوم، محاولة تهريب شحنة ألعاب نارية وشماريخ محظور استيرادها طبقا لقانون الأسلحة والذخائر، لخطورتها على صحة المواطنين والأمن العام.

كانت معلومات وردت لرجال الجمارك تفيد بأنّ شركة استيراد وتصدير تنوي إدخال أصناف ممنوعة ضمن مشمول شحنة مستلزمات إنتاج وفقا للأوراق الرسمية، وذلك داخل حاوية قادمة من الصين.

وبدأت لجنة جمركية وأمنية فتح الحاوية بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وتبيّن وجود 1100 كرتونة تحوي شماريخ وألعاب نارية أنواع وأحجام مختلفة.

وشاركت قوات الحماية المدنية وإدارة البحث الجنائي بميناء الإسكندرية في أعمال تأمين وتفريغ شحنة الألعاب النارية، وقرر حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية الجمارك الدخيلة، التحفظ على المضبوطات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.