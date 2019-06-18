قام طلاب كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بتصميم عبوات خلال معرض "تصميم التغليف"، والذي أقامته الكلية تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، لتقديم تصميمات مختلفة للعبوات التجارية تحمل العديد من اللمحات الإفريقية، يغلب عليها ألوان القارة السمراء، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات كأس الأمم الإفريقية.

وتضمن القسم الأول بالمعرض والخاص بالمشروبات عرض ما يزيد عن 200 تصميم من تصميمات طلاب الفرقة الثانية قسم إعلان، للعديد من شركات المياه الغازية والعصائر، ومنها "سفن أب وسبرايت وفانتا وفيروز وشويبس ولامار وجهينة وبراديس"، وتم تصميم العبوات بحيث تحمل لمحات إفريقية لمواكبة تنظيم مصر لكأس الأمم الإفريقية، وعرض موقع packagingoftheworld، تصميمات الطلاب، وأشاد خلال مقالاته بأعمال طلاب جامعة حلوان.

وتأتي هذه التصميمات ضمن المقرر العملي الخاص بمادة "تصميم أغلفة وعبوات"، والتي أشرفت عليها الدكتورة نجوى العدوي، والدكتورة داليا محسن الأساتذة بالكلية.

كما اشتمل المعرض على قسم لتصميم عبوات للمطاعم والمأكولات المصرية من خلال تصميمات تحمل القيمة والهوية المصرية، وتم استخدام رموز ودلالات تعبر عن البيئة المصرية.

وافتتحت فعاليات المعرض الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، ووكلاء ورؤساء الأقسام، وذلك بحضور ممثلي اتحاد الصناعات، وعدد كبير من الشركات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية، ويستمر المعرض حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2019 بقاعة العرض الكبرى بالكلية.