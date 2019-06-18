وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضروره تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ورفع كافة الإشغالات لتيسير وتسهيل الحركة المرورية، واتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضد المعتدين والمخالفين حفاظاً على الرقعة الزراعية وتأكيداً لهيبة الدولة.

ونفذت الوحدات المحلية بمراكز حوش عيسى وإيتاي البارود ودمنهور وأبوحمص، حملات مكبرة بالتنسيق مع الإدارات الزراعية وجهاز حماية الأراضي ومسؤولي قسم الإشغالات وبتأمين قوة من الشرطة، أسفرت عن رفع 734 حالة إشغال ثابتة ومتحركة بشوارع طور سيناء والجمهورية والمقريزي والاستاد والكوبري العلوي وأبو الريش والروضة وشارع الكورنيش وعرابي ومشتل كرم في دمنهور.