أطلق الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، خلال لقائه اليوم، مع الطلاب على مستوى كليات الجامعة، مبادرة "الطالب المنتج والموظف".

وأكد عبيد، أهمية النزول للعمل أثناء الدراسة، وحث الطلاب على استغلال مهاراتهم وقدراتهم العملية للاحتكاك بالمجتمع وكيفية الاستفادة من الوقت والتعلم الميداني المثمر لاكتساب خبرات وألا ينتظر الطالب بعد التخرج مشجعا إياهم على عمل مشروعات صغيرة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية مما يعود عليهم بالنفع بعد التخرج.

وأضاف أن الجامعة مؤسسة علمية أكاديمية مهنية اجتماعية ثقافية، فهي بلا أسوار وتفتح أبوابها لتشارك المجتمع في جميع النشاطات والفعاليات التي تحدث فيه بصورة فاعلة ومؤثرة والاستفادة من خدماتها واستشاراتها وتطبيقها في حقول العمل والإنتاج المختلفة، لتعطي دفعات سريعة وواسعة لحركة البناء الثقافي والاجتماعي والعلمي في محيطها وواقعها.

وطالب رئيس الجامعة، بعمل إحصائية داخل كل كلية لمعرفة عدد الطلاب العاملين بها، لتشجيعهم وحثهم على الاستمرار في العمل، وناقش مع الطلاب، مشكلة الكتاب الجامعي وطرق التطوير وإيجاد الحلول المناسبة وتطبيقها في حدود الإمكانيات المتاحة.

وأوضح أن الأساس الذي نعمل عليه الآن هو الخبرة والمهارة وليس المحاضرات فقط، فمن المعروف أن هناك ثلاثة جوانب رئيسة في شخصية الإنسان، وهي الجانب المعرفي والجانب الوجداني والجانب المهاري والجامعة تأخذ بنظر الاعتبار ضرورة بناء شخصية الطالب في جميع الجوانب، ويبرز دور الجامعة المهم والكبيرفي تنمية المهارات العملية للطالب من خلال برامجها التدريبية التي تكون موازية للتدريس النظري ومكملة له لتزويد الطالب بالمعلومات العملية والنظرية التي تفيده في مجال اختصاصه وتنمي معلوماته النظرية والعملية.