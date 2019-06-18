تنظم دار العين للنشر والتوزيع، غدًا الأربعاء، ندوة لمناقشة وتوقيع رواية "سيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج" للكاتب أحمد عبداللطيف، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء، بمقر دار العين للنشر بوسط البلد.

يناقش الرواية الكاتب حسن عبد الموجود، بحضور نخبة من القراء والمثقفين.

وفي الرواية يستلهم المؤلف رحلة "رسالة الغفران" و"الكوميديا الإلهية" ليشيد رحلة معاصرة يصل فيها الأبطال إلى مكان علوي أو سفلي، يكشفون من خلاله المحجوب، فيتجلى سكان مملكة قديمة من ناحية، وسكان مدينة حديثة من ناحية أخرى، كتماثيل شمعية، تماثيل تتحرك دون أن تشعر، وتنظر دون أن تبصر، ومن هذا المكان الغامض، الواقع تحت الأرض والمتصل بالسماء، يكتشفون أسطورة السيقان المبتورة، السيقان المدفونة في القبو نفسه بزمن آخر، الملفوفة في فردة بنطلون واحدة وفردة حذاء وحيدة، والساكنة في مشكاوات الجدران.