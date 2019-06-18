قالت الشركة القائمة على تنظيم حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، والمُقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبلة، إن اختيار الفنان "حكيم" لمُشاركته في غناء الأغنية، يرجع إلى الخبرة الفنية التي يتمتع بها.

وقالت الشركة في بيانٍ لها: "حكيم قدّم كبرى الاحتفالات العالمية منها حفل توزيع جوائز نوبل، وغني في أكبر المحافل الدولية، ومنها مسرح الأولمبيا بباريس، والذي يطلق عليه مسرح العظماء".

وتابعت: "حاز حكيم علي لقب العالمي لشعبيته الكبيرة لدي شعوب القارات السبع لتقديمه دويتوهات غنائية مع كبار المطربين، وحفلاته الغنائية المستمرة في كل القارات".