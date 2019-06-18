أعلنت وزارة الموارد المائية والري، اليوم، عن إزالة 46098 مخالفة، من إجمالي نحو 50 ألفًا و399 حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل، منذ أن أطلقها رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب في 5 يناير العام الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان، "عداد إنقاذ النيل" أن قطاع حماية النيل قام خلال الـ24 ساعة الماضية بإزالة 26 حالة تعد على نهر النيل بمحافظات الغربية، والبحيرة، وقنا.

وتشمل حملة إزالة التعديات جميع المناطق والمحافظات على نهر النيل والقنوات والمجاري المائية من أقصي الشمال إلى أقصى الجنوب، كما تشمل جميع الحالات الكبيرة والصغيرة دون استثناء لأي أحد كان، وكان قد تم تخصيص خط ساخن 15116 لتلقي شكاوى التعدي على مجرى النيل، وسيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر، كما تقرر مراجعة جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص، وإزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية.