وزيرة السياحة تلتقي بوزير الصناعة والتجارة البحريني لبحث سبل التعاون

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بزايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والبحرين في مجال السياحة.

جاء ذلك اللقاء على هامش زيارة وزيرة السياحة لدولة أذربيجان للمشاركة في أعمال الجلسة 110 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، المنعقد خلال الفترة من 16 وحتى 18 يونيو الجاري في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وحضر اللقاء السفير عادل إبراهيم سفير جمهورية مصر العربية لدي أذربيجان، وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات بين البلدين، مؤكدة اهتمام وزارة السياحة بجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية ومنها دولة البحرين، مشيرة إلى أن السوق العربى يمثل نحو 30% من حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وقال الوزير البحريني إن زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين الأخيرة لمدينة شرم الشيخ خلال إجازة عيد الفطر الماضي، وجه خلالها بزيادة أوجه التعاون السياحي بين البلدين، واهتمام الجانب البحريني لدفع الحركة السياحية الوافدة لمصر والترويج لمصر بشكل عام ليس في البحرين فقط، وإنما من خلال شبكاتهم وعلاقاتهم في دول التعاون الخليجي والشرق الأقصى.

وأضاف الوزير البحريني أن شركة طيران الخليج تسير 19 رحلة طيران إلى مصر كل أسبوع، إلى مطارات القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط إنه تم إطلاق برنامج تحفيز الطيران الجديد، والذي أطلقته الوزارة للعمل، وبدأ العمل به منذ نوفمبر الجاري وحتى أبريل 2020، موضحة أن أهم المعايير التي يلتزم بها البرنامج الجديد عدم التمييز بين الطيران العارض والمنتظم، كما أن البرنامج الجديد يقوم بتقليل وتبسيط الإجراءات الإدارية والورقية التي تستلزمها عملية التحفيز، ويعطي مواعيد محددة للتقدم وصرف المستحقات، لتضمن عملية إنهاء واضحة ومرنة وميسرة للصرف، كما أنها سوف توافيه ببرنامج تحفيز الطيران الجديد بالنصين العربي والانجليزي.

وذكر الوزير البحريني أنه تم تدشين أكبر ملاهي للغطس في العالم World Diving Park، موضحا أنه يرغب في الترويج لهذا المشروع عن طريق عمل خط يمر بأهم نقاط الغطس في العالم، وهي مدينة شرم الشيخ وجزر المالديف.

واقترحت الدكتورة رانيا المشاط أن يتم ضم مدينتي مرسي علم والغردقة إلى تلك النقاط، مرحبة بهذا التعاون الذي سيساهم في لفت أنظار العالم لأهم نقاط الغطس الموجودة بمصر.