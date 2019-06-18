قررت النيابة العامة بالسويس، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بينهم مسجل خطر بتهمة اغتصاب طفلة 12 عاما داخل إحدى المدن السكنية بنطاق حي فيصل.

وألقت قوات الأمن بالسويس القبض على المتهمين وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بعد إجراء مواجهة بينهم وبين الضحية، وإجراء الكشف الطبي على الطفلة التي تعرضت للاغتصاب.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن لسويس، أخطر من مأمور قسم شرطة فيصل بتحرير "ف. ك"، 12 عاما، محضر تتهم فيه شخصين باغتصابها داخل إحدى الوحدات السكنية التي استدرجاها إليها بعد طرد والدتها لها.

وأوضحت الطفلة بالمحضر المحرر، أنها كانت تقيم مع والدتها بمنزلهم وطردتها من المنزل من أجل إرضاء زوجها الذي لا يريد الطفلة أن تعيش معهم بالمنزل، وفي أثناء تواجدها بالشارع استدرجها شخصان إلى وحدة سكنية واغتصباها بعد إيهامها أنها ستقيم مع أسرة لإنقاذها من الشارع.

وتمكنت الشرطة من التوصل إلى المتهمين بينهم مسجل خطر، وألقي القبض عليهم وعرضهم على النيابة.